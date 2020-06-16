Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна COVID-19 16.06.2020, 8:37

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ФОТО: DEPOSITPHOTOS.COM

Назван месяц, когда эпидемия достигнет второго пика в умеренных широтах.

Вторая волна распространения COVID-19 будет "климатической", а ждать ее начала стоит примерно с октября. В дальнейшим новый коронавирус станет столь же регулярным явлением, как и сезонный грипп.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Он отметил, что само понятие "вторая волна" обычно относится к заболеваемости гриппом. В этом случае речь идет о том, что сперва, допустим, приходит грипп А, а через какое-то время - грипп B. Что касается коронавируса, то пока можно говорить лишь о его сезонности.

- Вторая волна будет "климатической". Грипп к нам приходит дважды в году - ранней весной и поздней осенью, когда холодно, сыро, ветрено. В июле, августе, сентябре мы забудем про коронавирус, как мы забываем про вирус гриппа, о нем мы даже не вспоминаем, - уверен Виктор Зуев. - С октября начнется эта так называемая вторая волна. Коронавирус в отличие от гриппа оказался очень заразным, вот в чем его особенность. Но когда пандемия пойдет на убыль, его заразность будет снижаться.

В дальнейшем, полагает профессор, коронавирус встанет для нас в один ряд с другими пневмотропными вирусами, то есть теми, что поражают дыхательную систему. К ним относится грипп и другие вирусы, вызывающие ОРВИ, названий которых мы даже не знаем, хотя на самом деле их много.