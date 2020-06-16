Ученые объяснили, почему люди cкрывают свою креативность 8 16.06.2020, 10:37

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Ваши мысли оригинальнее, чем вам кажется.

Обычно люди склонны преувеличивать свои таланты, но только не в том случае, когда речь заходит о креативности и оригинальности собственных идей. Ученые из Франции и Израиля постарались найти этому объяснение, пишет журнал «Нож».

Специалисты попросили группу добровольцев генерировать идеи, а потом оценить творческих потенциал своих и чужих задумок. Из раза в раз люди оценивали себя гораздо ниже, чем остальных. При этом с оценкой других навыков все было в порядке.

Все дело в том, что мы привыкли думать, что все вокруг похожи на нас и мыслят точно также. По этой логике, все вокруг должны приходить к точно таким же идеям, а значит наши собственные решения заурядны.

На самом деле это иллюзия. Но именно она заставляет большинство людей отвергать потенциально интересные идеи. По иронии, креативнее всех обычно оказываются те, кто оценивает этот навык меньше всего.

Чтобы избавиться от предрассудков по отношению к собственной креативности, попробуйте почаще участвовать в мозговых штурмах и помните, что ваши мысли оригинальнее, чем вам кажется.