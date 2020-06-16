Минчане массово забирают свои деньги из Белгазпромбанка после назначения Ермаковой 17 16.06.2020, 10:43

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Фото: ТАСС

К банкоматам появляются очереди.

Вчера к банкомату Белгазпромбанка в торговом центре "Грин" в Минске выстроилась очередь. Люди снимали деньги со счетов, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"После рейдерского захвата Белгапромбанка многие задумались о том, чтобы самим забрать оттуда свои вклады. Никто не хочет доверять деньги известному специалисту по девальвациям Ермаковой", - пишет читатель канала.

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