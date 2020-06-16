КНДР взорвала офис, через который проходила связь с Южной Кореей 6 16.06.2020, 11:14

2,718

Ранее о намерении уничтожить узел связи заявляляа сестра Ким Чен Ына.

Во вторник, 16 июня, военные КНДР взорвали офис связи с Южной Кореей, расположенный в приграничном городе Кэсон, сообщает местное агентство Yonhap.

Межкорейское отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия обмена и сотрудничества на фоне примирения, которого добились переговорами на высшем уровне между правительствами двух стран.

В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.