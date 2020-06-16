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КНДР взорвала офис, через который проходила связь с Южной Кореей

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  • 16.06.2020, 11:14
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КНДР взорвала офис, через который проходила связь с Южной Кореей

Ранее о намерении уничтожить узел связи заявляляа сестра Ким Чен Ына.

Во вторник, 16 июня, военные КНДР взорвали офис связи с Южной Кореей, расположенный в приграничном городе Кэсон, сообщает местное агентство Yonhap.

Межкорейское отделение связи было открыто в сентябре 2018 года для содействия обмена и сотрудничества на фоне примирения, которого добились переговорами на высшем уровне между правительствами двух стран.

В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.


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