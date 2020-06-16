В Минске появились новые очаги COVID-19 1 16.06.2020, 12:44

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Фото: svaboda.org

Заражение обнаружено в детских садах, магазинах, организациях.

О новых случаях Covid-19 в Минске сообщил телеграм-канал "Баста!".

"Детский сад №351 в Минске. У помощника воспитателя подтвержденный "ковид", все дети и воспитатели из этой группы контакты первого уровня. Никаких предписаний от санстанции нет, все дети, как ходили в сад, так и ходят. Про мазки я вообще молчу", - пишет читатель.

"В детском саду №268 в Минске уже болеют несколько работников. Родителей попросили, чтобы детей не приводили, но сотрудники все на местах", - пишет читатель.

"Кальварийская, 3, магазин "Евроопт". Одна из кассиров заболела коронавирусом, в данный момент находится в больнице. Среди работников не проводились тесты на заболевание, санитарной обработки тоже не было", - сообщает подписчик.

"Есть зараженные коронавирусом в общежитии Минского тракторного завода на улице Буденного, 17. Приезжали скорые несколько раз, забирали", - пишет читатель.

"Из дома на улице Райниса, 1В вчера забрали женщину с заражением. До этого скорые несколько дней приезжали", - сообщает подписчик.

"Минск, РУП "Белмедпрепараты", 6-й цех. Четверо сотрудников - с температурой на больничных", - пишет читатель.

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