Врач минской больницы: Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты 2 16.06.2020, 22:45

2,098

Иллюстрационное фото

Врач из 10-й столичной больницы рассказал о ситуации с COVID-19.

"Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты". Врач из 10-й больницы Минска пишет о ситуации c Covid-19, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Я не знаю, как описать сегодняшнюю вечернюю смену, характеризующуюся тем, что почти все пациенты приезжают с сатурацией 90% и ниже, - пишет она. - Ты беспомощно носишься, ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты.

И нет, я не нагнетаю панику, кислородная поддержка - вполне обыденный этап лечения ковидных пневмоний".

фото: телеграм-канал “Баста!”

фото: телеграм-канал “Баста!”

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.