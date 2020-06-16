закрыть
16 июня 2020, вторник, 23:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач минской больницы: Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты

2
  • 16.06.2020, 22:45
  • 2,098
Врач минской больницы: Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты
Иллюстрационное фото

Врач из 10-й столичной больницы рассказал о ситуации с COVID-19.

"Ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты". Врач из 10-й больницы Минска пишет о ситуации c Covid-19, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Я не знаю, как описать сегодняшнюю вечернюю смену, характеризующуюся тем, что почти все пациенты приезжают с сатурацией 90% и ниже, - пишет она. - Ты беспомощно носишься, ищешь в больнице места с кислородом, а они все заняты.

И нет, я не нагнетаю панику, кислородная поддержка - вполне обыденный этап лечения ковидных пневмоний".

фото: телеграм-канал “Баста!”
фото: телеграм-канал “Баста!”

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико
Заслуживают восхищения люди, которые продолжают собирать подписи за Тихановскую и Бабарико Андрей Санников
Как приблизить перемены: 4 простых шага
Как приблизить перемены: 4 простых шага Дмитрий Навоша
Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»