«Обычная женщина вышла на бой с тираном»: белоруска жестко высказалась в адрес Лукашенко 41 17.06.2020, 9:22

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Виктория Шувалова

Фото: facebook

Крик души минчанки, вдохновленной смелостью Светланы Тихановской.

Жительница столицы Виктория Шувалова опубликовала эмоциональный пост в «Фейсбуке», в котором жестко высказалась в адрес Лукашенко:

«Последней каплей стало обращение Светланы Тихaновский. Если честно, то начиная писать этот пост, я борюсь с желанием перечеркнуть правила русского языка и нормы этикета... не хочу обращаться к такому человеку на вы (и называть по имени отчеству!)... Но не опущусь на один уровень с такими людьми, как вы! Потому что культура выше всех регалий и званий!

Я устала от всего хамства и грязи, которое льется из ваших уст. От вранья, которое потоком падает на наши головы! От воровства которое вы не перекрываете уже, вы воруете у народа открыто и их же душите за любое неповиновение. Как надоели эти отмывки денег, в виде дворцов и прочего...

Как надоело б…ство, которое не стыдясь вы пропагандируете... Танцы с моделями и арбузные грядки с девочками, которые вам во внучки годятся!

Как надоела несвязанная речь, со словарным запасом «хабалки с рынка», сколько можно уже слушать оскорбления... вы оскорбляете нас, уничижительно и безобразно высказываетесь о наших детях. Вы оскорбляете наших родителей, которые возможно и голосовали когда-то за вас! И за это они получили «постройте будку для своих родителей! Эта жа капейки!» Вот что они получили, отдавши голос за вас?! БУДКУ... как собакам!

Вы даже не можете людям дать самое необходимое и элементарное!

Вы пугаете их тем, что другие придут и не заплатят пенсию ... Вы уже забыли за 26 лет, что деньги на пенсии и зарплаты бюджетникам это не ваши деньги. Это НАШИ ДЕНЬГИ, это деньги налогоплательщиков, это деньги которые пенсионеры отчисляли себе на пенсию... так что не забывайте это, и не вводите стариков в заблуждение.

У нас есть дети, которые стремятся в будущее, которые учатся и стараются учится лучше, чтоб стать лучшим специалистом, чтобы спасти мир, чтобы создать лекарство от болезней, чтобы лечить людей, чтоб защищать людей... у них столько грандиозных планов и проектов! И мы с ними понимаем, что здесь при диктаторской форме правления, где человек - мусор, нет перспектив в науке и технике! (хоть мы и айти-страна, а так и не смогли перейти на дистанционную форму обучения).

Единственный выход пока - это уезжать учиться в другую страну! Пока вы правите, моим детям здесь нет места! И вот я задаюсь вопросом: а почему я растила детей, учила, переживала за них, чтоб они стали лучшими из лучших? Вот почему они должны уезжать со своими мозгами в другие страны, чтобы там мытарствовать и подниматься вдали от семьи, думать как прокормить себя и помочь еще родителям? Почему я растила специалистов для других стран? Зачем мне такой правитель?

И я уже не буду молчать! Даже если придут в мой дом люди в штатском (которые, кстати получают деньги из нашего кармана, а не с ваших счетов!) и перетрясут комод с моим нижним бельем.

Я не хочу жить и знать что в случае беды (короновирус, засуха, потоп, голод, безработица) я останусь один на один со своей бедой! Зачем мне тогда такой правитель, который получает деньги и ничем помочь не может. А может только обвинить и сказать: сами виноваты! Как он сказал народу про людей, которые умерли от короновируса!

Вы унижаете и оскорбляете женщин, вы ущемляете права женщин!

А ведь Светлана Тихановская - обычная женщина, учительница, домохозяйка, мама... Она не побоялась вступить с вами предвыборную кампанию, она выступила против вас, она поддержала мужа и вышла одна на бой с таким матерым тираном! Она - обычная женщина выступила против тоталитарной системы! Она настоящий герой, настоящая женщина! И я очень хочу, я за это очень болею, чтобы у нее хватило сил и здоровья! Чтоб перестали издеваться над их семьей власти! Чтоб наконец закончился это ужасное давление и угрозы в ее адрес! Чтоб наконец закончился этот вопиющий беспредел с арестами и допросами!

Сражаться с женщинами - это не достойно для любого обычного мужчины, а тем более для политика, который должен служить примером!

Мы не дураки, мы не народец - мы сильная, хоть и спокойной нация, которая ставит во главе угла цивилизованные меры, нормы, законы , понятия о чести и достоинстве!

Вы делаете рестораны на костях репрессированных наших соотечественников, людей которых сожрал тоталитарный режим, лучших людей нации. Вы делаете парады во время эпидемии , этот пир во время чумы вы оправдываете тем, что надо помнить наших предков и тех, кто воевал за мирное небо! Не за это воевали мои 2 деда, мои деды и прадеды поднимаются из могил при виде как правитель во время пандемии сгоняет их внуков и правнуков на общественные мероприятия, прикрываясь ими же! Как он сгоняет в душные классы их правнуков, чтоб они сдали никому не нужные внутренние экзамены! Они поднимаются из могил, когда из уст правителя вылетают оскорбления их детей и их внуков... Они воевали за свободу!

Я хочу знать и понимать, что закон на стороне честного человека, И только так, не иначе... Я не хочу видеть как на глазах у всех какая то шалава провоцирует честного человека, цепляется и вешается, чувствует себя настолько безопасно и «в своей тарелке», что снимает штаны не стесняясь и показывает свой бесстыжий зад! Кому она его показывает? Нам? Почему Тихановского и других забрали, а это проститутку нет? Ведь ее действия тоже попадают под административное правонарушение.

Я постоянно задаюсь вопросом, что движет этими людьми, которые за «усиленную пайку» готовы топить и уничтожать своих же соотечественников? Что заставляет их клепать и стряпать уголовные и административные дела? Что движет человеком, мужчиной, когда он пожилую женщину отталкивает, да так что она ломает себе руку... О чем он думает? Неужели о том, что у него дома чарка водки и шматок сала, и что он заработал себе еще на одну чарку? Или что его премия внеочередная ждет? О чем они думают? У меня не укладывается это в голове!

Неужели «пайка» превыше всего человеческого? Сострадания и честности, любви к ближнему и чести с совестью? Как вы будите жить дальше? Все так же, как проститутки, снимать штаны по первому требованию?

Я хочу жить спокойно, счастливо, с надеждой на будущее без войн и революций, без политических потрясений и репрессиий, без жесткой цензуры, без страха за свою жизнь!

Я хочу жить достойно в своей стране, я хочу вместе с другими людьми поднимать страну и идти в будущее с надеждой, а не выживать вопреки и назло».