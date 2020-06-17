Счет Виктора Бабарико с избирательным фондом заблокировали 34 17.06.2020, 18:19

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба.

Счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Об этом его штабу стало известно 17 июня.

Сегодня, 17 июня 2020 г., при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудники АСБ «Беларусбанк» сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован – арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были.

В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более ста тысяч белорусских рублей. Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права. На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы.

Вместе с тем, арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии.