Психиатр Щигельский: С диагнозом, как у Лукашенко, люди не меняются 11 17.06.2020, 21:29

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Дмитрий Щигельский

фото: svaboda.org

Больные с таким диагнозом - патологические лжецы.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил известный психиатр Дмитрий Щигельский.

- Наблюдая за предметом вашего исследования, можете ли вы сказать - что-то изменилось в лучшую или в худшую сторону?

- Во-первых, ничего не может измениться. Люди с таким диагнозом живут всю жизнь и не меняются. Когда человек с таким диагнозом не занимает такую должность, как Александр Григорьевич, то это просто проблема для его ближайшего окружения, родственников, семьи (мы видим, что у Лукашенко такие проблемы существуют всю его жизнь), проблема - удержаться на работе на одном месте.

Но теперь то, что случилось с коронавирусом, дало понять многим, что человек с таким расстройством личности на такой должности опасен.

Люди с этим диагнозом имеют очень ограниченный репертуар ответов на стрессовые ситуации. А выборы, безусловно, это стресс. И они реагируют предсказуемо, как реагирует сейчас Александр Григорьевич - насилие, обман, манипулирование. В этом нет ничего нового, но теперь это стало понятно большинству. Для меня, как и для других психиатров, с которыми я обсуждал поведение Александра Григорьевича в последние месяцы, ничего нового не происходит.

Это в первую очередь обострение определенных личностных качеств, так что, в отличие от большинства людей, эти черты полностью определяют его жизнь. Они проявляются на протяжении всей жизни. Первый раз обычно проявляются в подростковом или молодом возрасте. В нашем случае это прежде всего подозрительность, неадекватное восприятие себя и критика самого себя. Реакции характеризуются подозрительностью, местью и неспособностью получать опыт из негативных ситуаций.

Второе - его патологическая ложь. Надо понимать, что все люди лгут. Но патологические лжецы верят тому, что говорят каждую секунду. Посмотрите на все высказывания Лукашенко, очень часто они амбивалентны и крайне противоречивы. Очень часто одно утверждение может содержать несколько взаимоисключающих тезисов. И если вы поместите такого человека на детектор лжи, детектор покажет, что такой человек «говорит правду» в том или ином случае.

Человек с таким диагнозом может в любой момент сказать, что это «белое», и сказать, что это «черное» - буквально через несколько секунд, - сказал доктор Щигельский.