Bloomberg: Отобранных для парада в Москве ветеранов изолировали, чтобы они не заразили Путина 6 17.06.2020, 21:52

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Около восьмидесяти ветеранов за две недели до парада вывезли за пределы Москвы.

Ветераны ВОВ, отобранные для участия в параде на Красной площади, отправлены в изоляцию, чтобы снизить риск заражения Владимира Путина коронавирусом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает «Эхо Москвы».

По его данным, около восьмидесяти ветеранов за две недели до парада, намеченного на 24 июня, были вывезены на курорт за пределами Москвы и оттуда вернутся уже на Красную площадь, чтобы присоединиться к Владимиру Путину на трибунах.

Источники отмечают, что таким образом собираются защитить не только президента, но и ветеранов, которые находятся в группе риска.

В публикации отмечается, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать информацию об изоляции ветеранов.