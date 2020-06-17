«Газпром» призвал Нацбанк Беларуси к консультациям по ситуации с «Белгазпромбанком» 2 17.06.2020, 22:42

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фото: belsat.eu

«Газпром» назвал незаконными действия властей Беларуси.

ПАО «Газпром» назвало незаконными действия в отношении руководства ОАО «Белгазпромбанк» и призвало Национальный банк Беларуси (НББ) к консультациям по поводу ситуации.

«Акционеры и Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» выражают готовность способствовать разрешению сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом ОАО «Белгазпромбанк», в том числе путем проведения консультаций с Национальным банком Республики Беларусь с целью формирования законных органов управления Банка», — говорится в письме ПАО «Газпром», текстом которого располагает агентство «Интерфакс-Запад».

Письмо, адресованное председателю правления НББ Павлу Каллауру, 12 июня подписал заместитель председателя правления ПАО «Газпром», председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Фамил Садыгов.

По оценке «Газпрома», ситуация с руководством Белгазпромбанка противоречит белорусскому законодательству. «Нам стало известно что постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные назначения Надежды Ермаковойи Илоны Ледницкой на должности исполняющих обязанности соответственно Председателя Правления и заместителя Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк»… Данные назначения были произведены в нарушение положений действующего законодательства Республики Беларусь, а также соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных Уставом ОАО «Белгазпромбанк», — говорится в документе.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси в минувшее воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО «Белгазпромбанк», который ранее возглавлял участвующий в президентской гонке Виктор Бабарико.

Полномочия правления Белгазпромбанка на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены. Временной администрацией руководит Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО «Банк БелВЭБ» (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси). В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Беларуси.

Нацбанк ввел временную администрацию, ссылаясь на ряд уголовных дел, которые на прошлой неделе были возбуждены финансовой милицией в отношении должностных лиц, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

В минувшую пятницу акционеры «Белгазпромбанка» — Газпромбанк и ПАО «Газпром» заявили, что решение Нацбанка Беларуси о смене руководства «Белгазпромбанка» является грубым нарушением международного законодательства.

«Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», — заявили «Газпром» и ГПБ.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. «Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

На конец 2019 года активы Белгазпромбанка составили почти Br5 млрд. По итогам 2019 года по размеру активов, собственного капитала и уставного фонда Белгазпромбанк занимает 3-е место из 24 белорусских банков, уступая только двум крупнейшим госбанкам.