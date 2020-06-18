Лукашенко нервничает и совершает ошибки 1 18.06.2020, 8:26

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«Саша 3%» делает себе только хуже.

В попытке «образумить» народ, Лукашенко совершает постоянные ляпы. То назовет народ «народцем», то Минск у него оказывается «городишко», то удивится зачем граждане едут «за жалкие 900-1000€ в Европу на работу», то предложит людям «покупать будки» (это он так дачи называет). А людей это только злит и заставляет задумываться о целесообразности терпеть эти StandUp-ы еще пять лет, пишет телеграм-канал «Типичная Беларусь».

И это только слова, а ведь он еще и «пакости» делает: закрыл Тихановского, Статкевича, других блогеров и активистов, намекнул на компромат против Цепкало. После его высказываний завели дело против банка Бабарико.

Кстати, о Бабарико: эффект получается обратный. Люди в реальность «преступления» не верят, а дело называют политическим. Да и как тут поверишь, если человек 20 лет руководил крупнейшим банком и все было хорошо, а как только решил выступить против диктатора, сразу появились проблемы.

Лукашенко нервничает, совершает ошибки. То дает указание состряпать уголовные дела, то начинает на совещаниях не по бумажке читать заготовленный текст, а говорить отсебятину, чем только делает себе хуже.