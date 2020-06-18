Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся на допросе в ДФР 49 18.06.2020, 10:36

23,162

Фото: «Наша Ніва»

(обновляется) Потенциальный кандидат в президенты перестал выходить на связь сегодня утром.

Виктор и Эдуард Бабарико утром 18 июня перестали выходить на связь, сообщили в штабе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Штаб сообщил, что команда собрала 425 тысяч подписей. Утром Виктор Бабарико с сыном Эдуардом поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

— Но, к сожалению, нам изо всех сил мешают установить наш рекорд. Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает, — сообщили в штабе Бабарико.

Мы собрали уже 425.000 подписей! Вы невероятные!

Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны.



В 19:00, в эту пятницу смотрите наш еженедельный стрим. Будет важное заявление. pic.twitter.com/nLoiksA9Ey — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) June 18, 2020

В штабе также заявили, что в пятницу, 19 июня, в 19.00 во время стрима сделают важное заявление по поводу дальнейших действий.

— Вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами, — отметили в штабе.

Позже стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. Об этом сообщил телеграм-канал ATN_NEWS (Белтелерадиокомпания).

Накануне стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.