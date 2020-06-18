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США перехватили два строя российских бомбардировщиков у Аляски

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  • 18.06.2020, 11:44
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США перехватили два строя российских бомбардировщиков у Аляски
иллюстрационное фото

Минобороны России заявляет о «плановом» полете.

Американская военная авиация перехватила два строя российских бомбардировщиков, вошедших в опознавательную зону ПВО у берегов Аляски во вторник вечером, что стало уже вторым инцидентом за последнюю неделю, пишет «Голос Америки».

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило в среду, что первый строй состоял из двух бомбардировщиков, которых сопровождали два истребителя и самолет, оснащенный системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Второй строй состоял из двух российских бомбардировщиков, сопровождаемых другим самолетом с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстояние 60 километров, но оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное воздушное пространство США.

«Речь идет о значительных российских формированиях во многих местах», – заявил представитель военного ведомства США, комментируя перехваты.


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