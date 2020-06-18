В доме Виктора Бабарико проходит обыск 38 18.06.2020, 12:57

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Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Политик и его сын в это время находятся на допросе без адвокатов.

Появилась информация о том, что в деревне Мочаны Логойского района в доме потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико проходит обыск, сообщает tut.by.

«Радые Свобода» сообщило, что возле дома находятся люди в камуфляжной форме с автоматами. Местные жители рассказали журналистам, что еще час назад было много машин возле дома Виктора Бабарико: два микроавтобуса и не менее 5 «легковушек». У одного из микроавтобусов сняли на глазах у журналистов.

Люди, проводящие обыск, прячут лица от журналистов под балаклавами.

Фото: «Наша Ніва»

Портал tut.by сообщил, что подозрительные машины дежурят возле еще одного дома, принадлежащего семье Виктора Бабарико и находящегося в поселке Цна. Возле коттеджа также стоят несколько машин, но обыск пока не проводится. Дом выглядит нежилым, хотя в окна завешены шторами.

Фото: tut.by

Несмотря на задержания и обыски, в минском штабе потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико продолжается работа. Корреспондент «Еврорадио» побывал там днем 18 июня. В штабе продолжается проверка собранных подписей.

«Мы работаем в штатном режиме, продолжаем работу, не меняем ничего в нашей деятельности, — заверили в штабе. — Подсчет, верификация, подготовка голосов».

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и его сын Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико сегодня утром были задержаны доставлены на допрос в Департамент финансовых расследований КГК. Политик и его сын допрашиваются в ДФР без адвокатов.