Сейм Литвы единогласно осудил попытки РФ переписать историю 6 18.06.2020, 13:38

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Фото: DELFI

Вильнюс выступает против ревизионизма Кремля.

18 июня парламент Литовской Республики единогласно осудил попытки России переписать историю. Об этом говорится в принятой Сеймом резолюции «о попытках Российской Думы переписать историю и поставить под сомнения основания современной цивилизации и международного права».

Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа, пишет «Новая газета Балтия».

Один из инициаторов проекта, член Комитета по иностранным делам Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является «печальным и невероятным исходом российской демократии».

«Такими действиями системного исторического ревизионизма Российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях "ближнего зарубежья", "русского мира", "защиты соотечественников"», — говорится в резолюции.

Резолюция также обязывает спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.

Напомним, в парламенте России зарегистрировали инициативу, которая направлена на отзыв осуждения пакта Молотова-Риббентропа, принятого тридцать лет назад. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называл это попыткой фальсификации истории.