Акция солидарности с политзаключенными в центре Минска (Видео, онлайн) 16 18.06.2020, 18:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Несколько тысяч человек встали вдоль проспекта Независимости.

Политики и активисты призвали прийти на Пикет солидарности сегодня, 18 июня, в 18.00 на площадку перед зданием Белорусской государственной филармонии на площади Якуба Коласа.

Акция проходит в знак солидарности с политзаключенными.

Сегодня в Минске был арестован кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико. Ранеее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

19:04 Одна из женщин плачет, комментируя арест Виктора Бабарико. Другая минчанка говорит, что видит, что власть очень боится, и она не теряет надежды на перемены.

18:56 Начинается дождь, но люди пока продолжают стоять. Участники акции стоят группами, обсуждают последние новости.

18:50 Люди в очереди говорят, что не верят в обвинения, выдвинутые потенциальному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико. «Надо людям выходить и бороться. Само ничего не придет. Мы же не хотим ничего плохого. Мы хотим жить по-человечески», - говорит одна из участниц акции.

18:35 Минчане высказывают на камеры журналистом возмущение сегодняшним арестом кандидата в президенты Виктора Бабарико. Говорят, что вышли, чтобы поддержать его, а также Сергея Тихановского, Павла Северинца и других политзаключенных.

Фото: «Радыё Свабода»

18:34 Очередь продолжает расти — цепь растягивается все ближе к площади Победы.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

18:28 Люди стоят вдоль проспекта Независимости в очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов в президенты. Многие хлопают в ладоши.

Фото: «Радыё Свабода»

18:27 Людей становится все больше. В пикете солидарности участвуют несколько тысяч человек.

18:20 Один из организаторов акции, лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов призывает людей стать цепью вдоль проспекта, чтобы «продемонстрировать властям, что нас тысячи».

Фото: «Наша Ніва»

18:19 Участники пикета выстроились в длинную очередь вдоль проспекта Независимости.

18:15 На площади довольно многолюдно, там уже несколько сотен человек.