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В МИД Беларуси вызвали послов европейских стран

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  • 18.06.2020, 18:27
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В МИД Беларуси вызвали послов европейских стран

На встречу с послами прибыл глава КГК Иван Тертель.

Послов европейских стран вызывают вечером 18 июня в Министерство иностранных дел Беларуси. На встречу с европейскими послами прибыл глава КГК Иван Тертель.

Сегодня утром в Минске задержан один из претендентов на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. По сообщению штаба Бабарико, он вместе с сыном Эдуардом отправился сдавать очередную часть собранных подписей, вскоре оба они перестали выходить на связь.

Позднее Глава КГК Иван Тертель рассказал, что Виктор Бабарико задержан «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — сказал глава КГК.


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