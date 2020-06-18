Дональд Туск: Европа не будет мириться с поведением властей Беларуси, время действовать! 30 18.06.2020, 19:35

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Дональд Туск

Глава Европейской народной партии, призвал лидеров ЕС прямо сегодня поднять этот вопрос.

Экс-глава Европейского Совета и экс-премьер Польши, а ныне глава крупнейшей Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что Европа не будет мириться с беспрецедентно жестким поведением белорусских властей.

Он также призвал лидеров ЕС поднять эти вопросы прямо сегодня во время видеоконференции.

«Мы не потерпим беспрецедентного жестокого поведения белорусских властей: каждый день мы слышим о новых арестах, несправедливых судебных процессах, пытках в тюрьмах. Время действовать!» — заявил влиятельный европейский политик.