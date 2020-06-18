Дональд Туск: Европа не будет мириться с поведением властей Беларуси, время действовать!30
- 18.06.2020, 19:35
- 22,607
Глава Европейской народной партии, призвал лидеров ЕС прямо сегодня поднять этот вопрос.
Экс-глава Европейского Совета и экс-премьер Польши, а ныне глава крупнейшей Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что Европа не будет мириться с беспрецедентно жестким поведением белорусских властей.
Он также призвал лидеров ЕС поднять эти вопросы прямо сегодня во время видеоконференции.
«Мы не потерпим беспрецедентного жестокого поведения белорусских властей: каждый день мы слышим о новых арестах, несправедливых судебных процессах, пытках в тюрьмах. Время действовать!» — заявил влиятельный европейский политик.
I call on EU leaders to raise this issue today with the Belarusian authorities during EaP video conference. Violence, persecutions and arrests must stop in Belarus!— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) June 18, 2020