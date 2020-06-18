Глава МИД Швеции осудила действия властей Беларуси

Глава МИД Швеции осудила действия властей Беларуси3
- 18.06.2020, 21:20
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Анн Линде призвала Минск обеспечить проведение свободных президентских выборов.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала белорусские власти обеспечить проведение справедливых выборов и соблюдение основных свобод.
«Тревожные сообщения из Беларуси об арестах и запугивании мирных кандидатов и активистов в преддверии президентских выборов. Белорусские власти должны допустить свободные и справедливые выборы и обеспечить основные свободы», - говорится в заявлении Линде в Twitter.