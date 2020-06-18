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Лидер крупнейшей партии Европарламента выразил солидарность с белорусами

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  • 18.06.2020, 23:18
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Лидер крупнейшей партии Европарламента выразил солидарность с белорусами

Генеральный секретарь Европейской народной партии записал видеообращение.

Генеральный секретарь Европейской народной партии (ЕНП) Антонио Лопес-Истурис выразил солидарность с белорусским народом, «который, несмотря на репрессии и запугивание, защищает демократию и свободные выборы», передает «Радыё Свабода».

«Я выражаю солидарность, свою и ЕНП, с теми, кто находится в тюрьме и подвергается пыткам - Павлом Северинцем, Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Виктором Бабариком и другими. Мы восхищаемся вашей смелостью и преданностью Беларуси, - говорит Лопес-Истрис в видеообращении. «Я призываю Лукашенко прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных».

Вместе с председателем ЕНП Дональдом Туском Истурис призвал всех европейцев присоединиться к кампании солидарности с белорусами. Он закончил свое выступление словами «Жыве Беларусь!».

Европейская народная партия (фактически это коалиция партий правоцентристского спектра) имеет крупнейшую фракцию в Европейском парламенте за последние два десятилетия.


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