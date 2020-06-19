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Глава Еврокомиссии: Все политические активисты должны быть освобождены

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  • 19.06.2020, 7:51
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Глава Еврокомиссии: Все политические активисты должны быть освобождены
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Власти Беларуси должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу.

Всех задержанных белорусских политических активистов следует отпустить на свободу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Все политические активисты, которые были задержаны, должны быть освобождены», - сказала она на пресс-конференции, комментируя события в Беларуси.

По словам главы Еврокомиссии, «власти Беларуси должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на выборах 9 августа».

«Белорусские граждане хотят, чтобы выборы были демократическими», - добавила она.


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