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Белорусы установили рекорд протестов на Пикете солидарности в Минске

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  • 19.06.2020, 7:44
  • 11,742
Белорусы установили рекорд протестов на Пикете солидарности в Минске

Акция продолжалась почти семь часов.

Пикет солидарности в Минске закончился далеко за полночь. Люди расходились из центра уже ночью.

Еще один рекорд Пикета солидарности - продолжительность протестов. Акция длилась почти семь часов!

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