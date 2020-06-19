Белорусы установили рекорд протестов на Пикете солидарности в Минске

Белорусы установили рекорд протестов на Пикете солидарности в Минске4
- 19.06.2020, 7:44
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Акция продолжалась почти семь часов.
Пикет солидарности в Минске закончился далеко за полночь. Люди расходились из центра уже ночью.
Еще один рекорд Пикета солидарности - продолжительность протестов. Акция длилась почти семь часов!
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