Российских олигархов лишают излюбленной «налоговой гавани» 2 19.06.2020, 10:34

3,304

Кремлю не удалось договориться о новом соглашении.

Россиян в скором времени могут лишить излюбленной «налоговой гавани» в виде Кипра, пишет РБК. Москва уже приготовилась разорвать с Никосией соглашение об избежании двойного налогообложения.

О намерении пересмотреть условия соглашений об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами в конце марта заявил президент Владимир Путин. Целью он назвал пресечение попыток избежать уплаты налогов при выводе доходов из России посредством дивидендов.

После этого Россия вела переговоры со странами, в отношении которых соглашение используется наиболее часто. Одной из них был Кипр, однако договориться о новых условиях сотрудничества сторонам не удалось — Никосия предлагала сохранить действующие правила.

Разрыв соглашений будет означать, что кипрские резиденты, владеющие долями в российских компаниях и получающие от них дивиденды, больше не смогут уплачивать с них налоги в российский бюджет по льготной ставке 5 и 10 процентов (вместо стандартных для иностранцев 15 процентов). Также ликвидируется льгота при уплате налога на прибыль с процентов по займам от российских должников (в соответствии с соглашением, ставка в России обнулялась).

Кипр часто используется российским бизнесом для создания холдинговых структур, держащих на своем балансе акции российских компаний. До 2015 года выплачиваемые в их адрес начисления фактически не облагались налогом в России, однако это не относилось к дивидендам, поскольку в соглашении об избежании двойного налогообложения с Кипром было указано, что право на льготную ставку предоставляется только в том случае, если фактический (а не номинальный) получатель является резидентом Кипра.

С 2015 года в российский Налоговый кодекс была внедрена норма о контролируемых иностранных компаниях (КИК). После этого владеющие иностранными холдингами российские резиденты лишились возможности избегать налогов с полученных на родине доходов. Прибыль таких холдингов, признаваемых КИК, облагается в России по ставке 20 процентов для контролирующих юридических лиц и 13 процентов — для физических.