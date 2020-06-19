Команда Виктора Бабарико собрала почти 435 тысяч подписей 8 19.06.2020, 10:42

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Фото: ТАСС

На данный момент в территориальные комиссии передано 283 тысячи.

Сегодня, 19 июня, — последний день сдачи подписей во все избирательные комиссии. На данный момент мы передали в территориальные комиссии 283 000. Это значит, что мы достигли основной цели на этом этапе: подали то количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатом в президенты, сообщает штаб претендента в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

«Но количество всех поступивших к нам подписей на сегодня — 434 985. И это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Беларуси.

Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии. Часть подписей, к сожалению, мы не сможем подать из-за вчерашних событий.

Мы собирали подписи по всей стране. Мы верифицировали все подписи, чтобы подать в комиссии только самые чистые, идеальные подписные листы. Мы также не забыли про электронное сшивание, копирование и занесение в специальный реестр инициативной группы для того, чтобы иметь возможность быстро найти и подтвердить любую подпись.

В процессе верификации поучаствовало более 200 человек, все они — волонтеры и в последние дни они работают в 5 смен, фактически круглосуточно.

Огромное спасибо всем, кто помогал, кто приносил воду, кто наносил логотипы на майки, кто сам, своими руками делал стенды для себя и для других сборщиков, и кто возил оборудование на своих машинах и выставлял пикеты.

Спасибо вам, мы вас очень любим. Вы все — Герои!

Мы вместе. Нас много. И мы чувствуем плечо друг друга.

Вместе победим!», - говорится в сообщении.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.