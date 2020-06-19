Белорусы, выходите на центральные улицы и площади своих городов! Наталья Радина

19.06.2020, 11:06

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Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня последний день сбора подписей за кандидатов в президенты.

В Беларуси началась настоящая Революция Надежды. Вчера минчане 7 часов не уходили с центральных улиц и площадей столицы, показав свою волю к переменам и потребовав освобождения наших лидеров. Весь мир с удивлением и восторгом следит за Беларусью. Абсолютно ясно, что режим Лукашенко доживает последние дни. Немногочисленные подельники Саши-таракана разбегаются и находятся в панике. Пытаясь остановить волну народных протестов, они бросили за решетку наших героев — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца, Максима Винярского и других.

Когда я сама сидела в тюрьме КГБ «Американка» в 2010 году, я мечтала о том, что люди массово выйдут на улицы, чтобы потребовать освобождения кандидатов в президенты, членов их инициативных групп и журналистов. Но белорусы тогда оказались не готовы к защите своих лидеров: кандидаты в президенты провели долгие годы в заключении, а страна потеряла 10 лет нормальной жизни и развития.

Теперь Беларусь совсем другая. Не позволим никому украсть нашу победу.

Сегодня, 19 июня, последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Сегодня у всех белорусов есть возможность, как вчера у минчан, поддержать героев, которые бросили вызов Системе.

Друзья, выходите сегодня в 18.00 на центральные улицы и площади своих городов. Мы имеем полное законное право это делать, ведь в стране идут президентские выборы и только народ является настоящим гарантом Конституции и настоящим гарантом независимости.

Наши лозунги сегодня: «Выпускай!», «Регистрация!», «Стоп таракан!».

Нас 9,5 миллионов.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org