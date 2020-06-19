Сенат Польши утвердил новую программу помощи бизнесу 19.06.2020, 12:02

1,602

Фото: PAP/Tomasz Gzell

«Антикризисный щит 4.0» предусматривает доплаты для предпринимателей на 128 миллионов евро.

Сенат Польши утвердил «Антикризисный щит 4.0». Правительственный законопроект предусматривает, в частности, покрытие государством процентных ставок кредитов для фирм, которые пострадали от пандемии коронавируса, сообщает «Польское радио».

По итогам голосования Сенатор от «Права и справедливости» Кшиштоф Мруз отметил, что принятые предложения правительства помогут польским предпринимателям.

«Предприниматели, которые столкнулись в неплатежеспособностью, смогут взять кредит в коммерческих банках. Последние, в свою очередь, будут подписывать договоры с Банком национального хозяйства, который будет покрывать проценты от этих кредитов. Это решение поможет, во-первых, получить кредиты, а во-вторых – предприятия не должны будут платить проценты по кредитам», - сказал сенатор.

Ожидается, что на доплаты по кредитам для предпринимателей правительство выделит 570 млн злотых (порядка 128 млн евро).