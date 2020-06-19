По всей Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными (Онлайн)4
- 19.06.2020, 18:05
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Белорусы выходят на улицы городов, чтобы высказать свою поддержку.
Сегодня по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными. Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина призвала белорусов поддержать эстафету свободы, которую вчера запустили минчане:
«Сегодня, 19 июня, последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Сегодня у всех белорусов есть возможность, как вчера у минчан, поддержать героев, которые бросили вызов Системе.
Друзья, выходите сегодня в 18.00 на центральные улицы и площади своих городов. Мы имеем полное законное право это делать, ведь в стране идут президентские выборы и только народ является настоящим гарантом Конституции и настоящим гарантом независимости», — заявила Наталья Радина.
Ее призыв поддержали и другие политики и общественные активисты. В частности лидер ОГП Николай Козлов призвал минчан присоединиться к легальному пикету по сбору подписей, который пройдет в 18.00 на площади Якуба Коласа возле Белгосфилармонии.
Напомним, вчера в Минске прошла беспрецедентная акция солидарности с политзаключенными, в которой приняли участие тысячи человек. Живая цепь растянулась на километры, а пикет продлился рекордные семь часов.
Именно так белорусы отреагировали на задержание кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Напомним, ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.
Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей стране:
18:41 Даже ливень не стал помехой для того, чтобы жители Орши вышли на акцию солидарности.
18:39 Власти настолько испугались активности белорусов, что отключили в Минске мобильный интернет. Кажется, даже 3% рейтинга Лукашенко были даны ему с авансом.
18:36 Солидарность не знает границ! Это пикет возле посольства Беларуси в Москве.
18:32 Барановичи. Машины активно сигналят в поддержку участников пикета. Кстати, адвокат Виктора Бабарико заявил, что вчера поддержка автомобилистов и пикетирующих была настолько сильной, что ее было слышно в СИЗО КГБ.
18:31 А вот и Гомель начинает выстраиваться в цепь. Именно на родине Сергея Тихановского были одни из самых многочисленных пикетов за альтернативных кандидатов.
18:29 Видео от наших читателей. Вот так автомобилисты поддерживают людей, которые вышли на пикет в Лиде.
18:25 На пикет в Витебске пришла Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца, который сейчас отбывает сутки на Окрестина.
«Сидит мой сын, сидят другие люди. Людей по всей стране задерживают, судят ни за что. И все белорусы должны сейчас проявить солидарность, если мы живем в Беларуси, принадлежим к этой нации. Мы должны преодолеть страх и показать, что мы народ».
18:22 Очередь свободы в Столбцах.
18:18 Посмотрите, сколько людей вышло на акцию солидарности в Лиде!
18:17 В Минске на площади Якуба Коласа уже образовывается очередь. Напомним, пикет абсолютно легальный и проходит в рамках сбора подписей за альтернативных кандидатов.
18:10 Белорусы Вильнюса также решили поддержать своих соотечественников. Белорусская диаспора в Литве солидарна с политическим заключенными.
18:05 Жители Пинска также выходят на легальный пикет по сбору подписей. Людей достаточно много.
18:03 В Бобруйске более ста человек уже выстроились в живую очередь. Регионы приняли эстафету от Минска.