По всей Беларуси проходят акции солидарности с политзаключенными (Онлайн) 4 19.06.2020, 18:05

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Архивное фото «Наша Ніва»

Белорусы выходят на улицы городов, чтобы высказать свою поддержку.

Сегодня по всей Беларуси продолжаются акции солидарности с политическими заключенными. Главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина призвала белорусов поддержать эстафету свободы, которую вчера запустили минчане:

«Сегодня, 19 июня, последний день сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты. Сегодня у всех белорусов есть возможность, как вчера у минчан, поддержать героев, которые бросили вызов Системе.

Друзья, выходите сегодня в 18.00 на центральные улицы и площади своих городов. Мы имеем полное законное право это делать, ведь в стране идут президентские выборы и только народ является настоящим гарантом Конституции и настоящим гарантом независимости», — заявила Наталья Радина.

Ее призыв поддержали и другие политики и общественные активисты. В частности лидер ОГП Николай Козлов призвал минчан присоединиться к легальному пикету по сбору подписей, который пройдет в 18.00 на площади Якуба Коласа возле Белгосфилармонии.

Напомним, вчера в Минске прошла беспрецедентная акция солидарности с политзаключенными, в которой приняли участие тысячи человек. Живая цепь растянулась на километры, а пикет продлился рекордные семь часов.

Именно так белорусы отреагировали на задержание кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Напомним, ранее были арестованы народный блогер Сергей Тихановский, лидеры оппозиции Николай Статкевич, Павел Северинец, Максим Винярский, Ольга Николайчик и другие.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности, которые проходят по всей стране:

18:41 Даже ливень не стал помехой для того, чтобы жители Орши вышли на акцию солидарности.

Орша

Фото: Teleram-канал NEXTA Live

18:39 Власти настолько испугались активности белорусов, что отключили в Минске мобильный интернет. Кажется, даже 3% рейтинга Лукашенко были даны ему с авансом.

18:36 Солидарность не знает границ! Это пикет возле посольства Беларуси в Москве.

Москва

Фото: Teleram-канал NEXTA Live

Москва

Фото: Teleram-канал NEXTA Live

18:32 Барановичи. Машины активно сигналят в поддержку участников пикета. Кстати, адвокат Виктора Бабарико заявил, что вчера поддержка автомобилистов и пикетирующих была настолько сильной, что ее было слышно в СИЗО КГБ.

18:31 А вот и Гомель начинает выстраиваться в цепь. Именно на родине Сергея Тихановского были одни из самых многочисленных пикетов за альтернативных кандидатов.

18:29 Видео от наших читателей. Вот так автомобилисты поддерживают людей, которые вышли на пикет в Лиде.

18:25 На пикет в Витебске пришла Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца, который сейчас отбывает сутки на Окрестина.

«Сидит мой сын, сидят другие люди. Людей по всей стране задерживают, судят ни за что. И все белорусы должны сейчас проявить солидарность, если мы живем в Беларуси, принадлежим к этой нации. Мы должны преодолеть страх и показать, что мы народ».

Татьяна Северинец

Фото: tut.by

18:22 Очередь свободы в Столбцах.

Столбцы

Фото: Teleram-канал NEXTA Live

18:18 Посмотрите, сколько людей вышло на акцию солидарности в Лиде!

Лида

Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

Лида

Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

18:17 В Минске на площади Якуба Коласа уже образовывается очередь. Напомним, пикет абсолютно легальный и проходит в рамках сбора подписей за альтернативных кандидатов.

Минск

Фото: Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

18:10 Белорусы Вильнюса также решили поддержать своих соотечественников. Белорусская диаспора в Литве солидарна с политическим заключенными.

Вильнюс

Фото: Telegram-канал «Мая краiна Беларусь»

18:05 Жители Пинска также выходят на легальный пикет по сбору подписей. Людей достаточно много.

18:03 В Бобруйске более ста человек уже выстроились в живую очередь. Регионы приняли эстафету от Минска.