В центре Минска снова атмосфера праздника и свободы 19.06.2020, 19:07

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Сотни человек и гул от поддерживающих машин.

В Минске на пикете солидарности очередь выстраивается от площади Якуба Коласа в сторону площади Победы. Автомобили, проезжающие мимо, сигналят в знак поддержки. Снова атмосфера праздника и свободы в центре города, пишет телеграм-канал «Баста».

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций солидарности по всей стране.

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