В Вильнюсе прошла акция солидарности с политзаключенными и протестующими в Беларуси 1 19.06.2020, 21:36

1,599

В пикете участвовали литовские политики.

Вечером 19 июня на площади В.Кудирки в Вильнюсе прошла акция солидарности со всеми белорусам, которые сейчас несправедливо осуждены и отбывают срок в местах заключения. Участники акции вышли на площадь, чтобы осудить действия нынешних властей, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

Участники акции принесли плакаты с изображениями мема трехпроцентного Саши и тапок, раздавливающих таракана. Люди держали в руках фото и имена политических заключенных — Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Андрея Новикова, Павла Северинца и других.

Организатор акции Павел Маринич сказал, что революция в Беларуси уже началась. «Белорусский народ — хозяин в своей стране. Это наше право — выбирать себе лидера и отстаивать свое право выбора. Сегодня мы видим, как уходит страх. Как, несмотря на прямые угрозы Лукашенко стрелять в свой народ, люди все равно выходят на улицы городов, чтобы проявить солидарность со своими лидерами и сказать «нет» колхозному диктатору», — отметил Маринич.

«Белорусам, которые живут в Вильнюсе, важно высказать свою солидарность и поддержку всем политическим заключенным, а также людям, которые сейчас митингуют против их заключения. Мы пытаемся делать более видимым на международной арене то, что происходит в Беларуси. 19 число — это день подачи всех подписей и регистрации кандидатов в президенты. То, что люди выходят на улицы в Беларуси — очень хороший знак. Люди не боятся, выходят, поддерживают. Люди выходят из политической тени — очевидно, что в обществе есть подвижки», — сказала одна из организаторов акции Виктория Андрукович.

На пикет пришли также литовские политики — депутаты Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис и Аушрине Армонайте, и депутат европарламента и спецдокладчик по Беларуси Пятрас Ауштравичюс.

«Мы думаем, что беларусы — европейцы, и они точно имеют право на "билет в Европу". Лукашенко должен ответить за убийства и репрессии, которые он совершил против своих политических оппонентов. Лукашенко — не гарант белорусской независимости. Белорусские демократы сохраняют независимость Беларуси. Те, кто уважает других людей и их мысли — те сохраняют независимость страны. Мы в Европе сделаем все, чтобы в Беларуси прошли независимые и открытые выборы», — сказал депутат Сейма Литвы Эммануэлис Зингерис.

Евродепутат Пятрас Ауштравичюс отметил, что диалога с диктатором быть не может. «Лукашенко не имеет Конституционных и политических прав говорить от имени беларусов. Только демократия может создать действительно открытые и свободные экономические отношения. Будьте уверены, что я пишу рапорт и я скажу много неудобной правды в Европарламенте», — сказал Ауштравичюс.

Депутат Сейма Литвы Аушрине Армонайте выразила надежду, что вскоре увидит свободную Беларусь и пожелала силы белoрусам.

На митинге выступил представитель штаба Виктора Бабарико Иван Рак. «Очень больно наблюдать из европейского Вильнюса, что происходит за 200 км от столицы Литвы — какое мракобесие. Люди Беларуси сегодня дают понять: хватит издеваться над волеизъявлением народа! Сегодня страна показывает — Лукашенко, мы не хотим тебя больше! Как говорит Виктор Бабарико: президент — это менеждер, которого наняли налогоплательщики. Мы больше не хотим, чтобы он управлял нашей страной. Лукашенко и его правительство обрекают Беларусь на нищенское существование — путь Беларуси к свободе лежит через зарабатывание денег своим трудом, а не через просьбы дотаций России», — заявил Рак.

В конце акции участники взялись за руки, создав живую цепь по аналогии со всемирно известной акцией «Балтийский путь», когда жители стран Балтии выстроились в живую цепь от Вильнюса до Таллина за восстановление независимости балтийских стран.

После акции литовские политики подписали портреты белорусских политических заключенных — в знак поддержки и солидарности.