Где находили самые грандиозные клады ХХI века? 1 2.06.2020, 12:25

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Даже в наше время люди находят огромные сокровища.

Думаете, все крупные клады давно найдены? На самом деле нет. Практика показывает, что далеко не все некогда потерянные или спрятанные богатства были обнаружены: находки последних лет убеждают в этом как нельзя лучше, пишет «Популярная механика».

Даже в ХХI веке, когда человек способен заглянуть и далеко в космос, и глубоко под землю, нет-нет да находятся грандиозные клады.

2007 год, Атлантический океан: «Черный лебедь»

Неизвестно, как на самом деле называлось судно — «Черным лебедем» его назвали археологи. Среди его останков были найдены сокровища стоимостью около полумиллиарда долларов. Старинный галеон был набит золотом — с морского дна было поднято более 500 000 золотых и серебряных монет, а также ювелирные украшения и другие артефакты.

«Черный лебедь» плавает в мутных водах. Поднявшая его компания скрывала и место находки, и то, какой стране принадлежал корабль — словом, сплошные тайны. Эти секреты породили судебные тяжбы — начались выяснения, какое судно скрывается под красивым, но выдуманным псевдонимом. На клад претендовала Испания: власти страны утверждали, что корабль был найден в Гибралтарском проливе, т. е. на испанской территории. В результате удалось доказать, что на самом деле «Черный лебедь» — это испанский фрегат «Мерседес», который в начале XIX века был затоплен английскими кораблями у южного побережья Португалии. Тяжба тянулась долго; в 2012 году владельцем клада была признана Испания, и клад был перевезен туда из США — правда, уже не по морю, а по воздуху.

2009, Санкт-Петербург: клад Нарышкиных

В 2009 году в Санкт-Петербурге в особняке Трубецких-Нарышкиных был найден клад, не представляющий большой исторической ценности, но впечатляющий своей стоимостью — изначально он был оценен примерно в 200 миллионов рублей, сейчас его цена доходит до 500 миллионов.

Во время реставрации здания рабочие обнаружили потайное помещение, которого не было в плане — комнату полтора на полтора метра. В ней было 70 мешков, набитых серебром — посудой, орденами и медалями, канделябрами и часами.

Строители пытались незаметно вынести клад, замаскировав его под строительный мусор, но что-то пошло не так, и их задержала охрана. После того, как новости о фамильном серебре разлетелись по всему миру, стали появляться подлинные и мнимые наследники Нарышкиных, чтобы заявить о своих правах на сокровища. Ни один из них не смог предъявить никаких официальных доказательств, так что коллекция из двух с лишним тысяч серебряных предметов теперь принадлежит государству.

2011, Индия: клад в храме Падманамбхасвами

В подвале храма Падманамбхасвами в 2011 году был найден крупнейший клад в истории человечества — сейчас он оценивается «всего» в 22 млн долларов, но это стоимость лишь вскрытой части сокровищ. Сколько еще золота и драгоценных камней ждет своего часа в закрытых ящиках, не знает никто; предполагается, что суммарная стоимость может доходить до триллиона долларов, а это абсолютный рекорд.

Ученые и раньше были уверены, что в подвалах храма хранятся сокровища, но проверить не было возможности — территория, на которой находился храм, принадлежала местному княжескому роду, представители которого не желали пускать посторонних в свои владения. Как только храм стал собственностью правительства, начались поиски. После обнаружения сокровищ у храма тут же выставили охрану из 200 полицейских, а потом началось выяснение отношений. Государство предъявляет полные права на клад, а представители рода, которому принадлежал храм, не согласны. Так что клад и ныне там — и, скорее всего, так и останется на своем месте.

2015 — 2016 гг., Израиль: клады Кесарии

Современная Кесария — небольшой израильский поселок, где живет около пяти тысяч человек. Однако некогда на том же самом месте располагался огромный портовый город, административный центр римской провинции Иудея. До сих пор его богатства напоминают о себе. Один за другим были найдены два крупных клада, причем оба были совершенно случайно обнаружены дайверами-любителями.

В 2015 году группа друзей отправилась понырять и нашла на дне Средиземного моря тайник, в котором было коло 2000 золотых монет. Археологи датировали их X-XII веками — не слишком древние монеты, но все равно очень дорогие, ведь золото во все времена оставалось золотом. Дайверы сначала подумали, что монеты поддельные и не имеют цены, но на всякий случай прихватили с собой несколько штук, чтобы показать их директору дайвинг-клуба. Тот немедленно сообщил о находке в местное управление древностями, после чего был поднят весь клад.

Всего год спустя на том же месте два дайвера обнаружили на дне моря останки древнеримского корабля. Среди обломков были найдены статуэтки, сосуды, плотницкие инструменты, всевозможная утварь, а также несколько тысяч монет. Эта находка гораздо старше — возраст предметов составляет около 1600 лет. Как установили археологи, корабль затонул из-за шторма — его останки были разбросаны по всему дну и находились достаточно далеко друг от друга. Ученые предполагают, что бронзу везли на переплавку, но стихия помешала доставить груз в пункт назначения. Стоит отметить, что аквалангисты, нашедшие клады, ни в том, ни в другом случае не пытались их присвоить, а честно сдали государству.