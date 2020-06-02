Россия разрешила въезд белорусским вахтовикам 31 2.06.2020, 12:39

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Фото: transler.ru

Изменились правила пересечения границы.

Правительство России внесло некоторые изменения в распоряжение, которым с 18 марта из-за распространения нового коронавируса был запрещен въезд на российскую территорию иностранным гражданам, в том числе гражданам Беларуси и лицам без гражданства. Соответствующий документ опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БелТА.

Согласно новому распоряжению, в список тех, кто не подпадает под запрет на въезд в Россию, добавлены граждане Беларуси, принимающие участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах РФ в сферах ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в России для работы вахтовым методом.

Пересекать границу с Россией смогут также участники космических программ. Они смогут въехать при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

С 18 марта въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию временно ограничен. Въехать в страну имеют право иностранцы, являющиеся членами семьи граждан РФ (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), у которых в России умер близкий родственник (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), следующие транзитом через Россию, дипломаты, работники транспорта международного сообщения, лица, имеющие вид на жительство в РФ. В настоящее время по решению российской стороны между Беларусью и РФ прекращено регулярное авиационное и железнодорожное сообщение.