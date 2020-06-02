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В Минске от COVID-19 умерла 21-летняя медсестра

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  • 2.06.2020, 12:42
  • 14,761
В Минске от COVID-19 умерла 21-летняя медсестра
Фото: nn.by

Она работала в инфекционном отделении.

Читатели Telegram-канала "Баста!" из Речицы пишут о смерти от Covid-19 медсестры Валерии З. Ей был 21 год.

"Вчера стало известно, что в Минске умерла девушка, 21 год, Валерия З. Родом из Речицы, отучилась на медсестру и работала в инфекционке. Умерла дома в Минске, якобы от переутомления. На самом деле – коронавирус.

Нужно, чтобы это стало известно, чтобы люди не уходили незаметно, чтобы оставшиеся помнили и понимали всю серьезность пандемии", - сообщает подписчица.

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