Европу засыпают «вертолетными деньгами» 2 2.06.2020, 14:16

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Базовый доход может появиться во всех странах ЕС.

В Брюсселе обсуждают введение базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Марта Вечорек, пишет finanz.ru.

Инициаторы проекта считают, что ЕС в рамках своей компетенции может «обеспечить каждому гражданину средства», гарантировать вовлеченность в жизнь общества. Этот проект должен также способствовать преодолению «региональных различий», и, как следствие, поможет большей экономической и социальной сплоченности в странах ЕС. При этом выплаты должны быть «индивидуальными и достаточно высокими».

Еврокомиссия в мае формально приняла к рассмотрению проект по разработке безусловного базового дохода во всем ЕС, открыв возможность собирать подписи в его поддержку.

Еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит на прошлой неделе сообщил, что обсуждал идею представителями Германии, к которой в скором времени перейдет председательство в ЕС. «Мы должны подумать о какой-либо структуре минимального дохода в Европе… Это не совсем безусловный базовый доход, но идея в том, что никто не должен оказаться в такой ситуации, когда нет вообще никаких доходов», - сказал Шмидт.

Еврокомиссия на прошлой неделе представила план восстановления экономики ЕС, которой, по оценке ЕЦБ, в этом году грозит падение на 8-12% и потеря инвестиций на 864 млрд евро.

Брюссель планирует собрать 750 млрд евро в фонд «Next Generation EU», который будет пополняться за счет выпуска облигаций от лица ЕС на срок от 3 до 30 лет.

Больше половины привлеченных средств - 450 млрд евро - будут распределены в виде грантов. Еще 250 млрд евро будет выделено на кредитование стран ЕС под сниженную ставку, оставшиеся 50 млрд направят в виде гарантий.

Основную часть предполагается направить странам, наиболее пострадавшим от кризиса: по расчетам ЕК, Италии и Испании достанется в сумме 302 млрд евро, или 40% фонда.

Погашение облигаций будет осуществляться за счет доходов ЕС. В частности, предлагается введение новых налогов, средства от которых будут поступать в бюджет ЕС: налог на транснациональные корпорации, экологический и цифровой налог.