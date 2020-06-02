Макрон заявил о «возвращении счастливых дней» во Францию 1 2.06.2020, 16:49

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Президент страны считает, что французы скоро получат возможность обрести французский дух.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что открытие кафе и ресторанов после карантина свидетельствует о «возвращении счастливых дней». Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 2 июня, пишет korrespondent.net.

По всей Франции в рамках ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, впервые с 14 марта для посетителей открылись кафе и рестораны.

«Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней! Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить», - написал Макрон.

Он добавил, что «в эту трудную пору государство продолжит оказывать поддержку этому сектору».

Напомним, что Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии. В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.

Также сообщалось, что во Франции запретили использовать гидроксихлорохин при COVID-19. Такое решение правительство приняло после публикации результатов исследования, в котором говорилось о вреде препарата.