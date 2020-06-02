Варламов: Лукашенко готовился к скучному спектаклю, но оказалось, что он безнадежно устарел 4 2.06.2020, 17:04

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Илья Варламов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Осознание этого факта в Беларуси «пришло практически мгновенно».

Российский блогер Илья Варламов выпустил видеоролик на Youtube, посвященный белорусским «выборам», пишет gazetaby.com.

– На "выборах", которые состоятся 9 августа, он явно готовился к очередному скучному спектаклю, но неожиданно оказалось, что он безнадежно устарел, – считает блогер.

По мнению Варламова, осознание этого факта в Беларуси «пришло практически мгновенно»:

– Катализатором послужил, конечно же, коронавирус. Беларусь оказалась одной из стран, которые официально в пандемию не верят. Лукашенко просто забил на коронавирус: никакого режима изоляции не ввел, отрицал и отрицает угрозу до последнего.

И вдруг оказалось, что люди умирают, а Лукашенко проводит футбольные матчи, люди болеют, а он проводит парад.

Беларусь вырвалась на первые места в мире из расчета по числу заболевших на миллион населения. А самые преданные сторонники Лукашенко: админресурс, учителя, врачи увидели, что диктатор попросту неадекватен.

По словам Варламова, именно «наплевательство на угрозу здоровью людей» и стало последней каплей, которая вызвала резкое изменение общественных настроений белорусов.