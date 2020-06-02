Минчанка: Только вместе мы можем победить этот фашизм 6 2.06.2020, 17:43

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Фото: ТАСС

Пора построить страну для жизни.

Минчанка поделилась с Telegram-каналом "Баста!" своими переживаниями по поводу ситуации в Беларуси:

- Я журналист, мне стыдно за своих коллег, которые с экранов БТ несут откровенную чушь и ложь, да еще и такими колхозными словечками, будто речь им писал сам главнокомандующий.

Больно осознавать,что в нашей стране даже подписи за кандидатов в президенты собирают "пад прымусам". Но надо понимать, что честь и совесть дороже любых денег, должностей и положений. Поверьте, люди, Лука вам спасибо за ваши выслуги не скажет. Вы для него "народец" с "копытами". Поэтому не бойтесь бороться за справедливость и выходить на улицы! Всех не посадит! Только вместе мы можем победить этот фашизм!

Я верю в то, что мои дети будут жить в лучшее время. Я люблю свою страну, я пишу о ней стихи на родном белорусском языке. И я не собираюсь отсюда уезжать! Но я хочу, чтобы эта страна была для жизни, для народа, а не против него.

Радует то, что все - абсолютно все - люди из моего окружения не поддались на провокации и не подписывались за Лукашенко. Моя мама работает учителем в школе, там всех сотрудников просили расписаться. Но мама отказалась! Я лично поставила подписи уже за двоих кандидатов, поставлю по возможности и за остальных, кроме диктатора.

Слезы на глазах, когда вижу очереди на улицах. Слезы гордости и объединяющей силы. Потому что даже те, кто ни разу не ходил на "выборы", сегодня встают с желанием выразить свою гражданскую позицию. Даже небо плачет в начале лета вместе с нами. Но мы не боимся, мы все сможем и выстоим до конца! Жыве Беларусь!

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