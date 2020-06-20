Андрей Санников: Против Лукашенко сыграл «эффект Стрейзанд» 20.06.2020, 8:04

3,806

Кличка «Саша три процента» появилась не просто так.

В интервью YouTube-каналу Форума свободной России лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал об особенностях нынешней президентской кампании, реальном рейтинге Лукашенко и шансах на перемены в Беларуси уже в этом году.

Отвечая на вопрос о неадекватной реакции властей на активность белорусов, Андрей Санников подчеркнул, что диктатор оказался в крайне сложном положении.

«В этом году Лукашенко проваливается по всем направлениям: сознательно заражает людей коронавирусом, приказывая проводить массовые мероприятия, экономика все дальше падает. Видно, что он вообще никакой поддержки не имеет», — заявил лидер «Европейской Беларуси».

Андрей Санников считает, что в нынешней кампании видит претендента на пост президента Беларуси, который мог бы стать компромиссной фигурой для ведущих стран мира:

- Мой коллега Дмитрий Бондаренко высказал мнение, что Виктор Бабарико является той фигурой, которая может устроить и Россию, и Запад. Во-первых, он договороспособен, что давно уже не является качеством Лукашенко, поведение которого является намеренным унижением российских властей. Ложь, которой отличается Лукашенко, стала абсолютно хамской не только по отношению к своим соперникам, но и другим странам, в том числе — и России.

Также лидер «Европейской Беларуси отметил, как Виктор Бабарико изменился за время кампании по сбору подписей:

- Он все больше и больше эволюционирует в сторону реальной риторики защиты независимости Беларуси по всем направлениям. Все это радует, потому что по началу были какие-то невнятные политические заявления, а сегодня идут довольно жесткие отсылки к нынешнему режиму и признание абсолютной ценности независимости Беларуси. Почему мы можем говорить о том, что Бабарико устроит и Россию, и Запад? Потому что он сегодня демонстрирует политика, который дорожит независимостью Беларуси.

Андрей Санников считает, что большое влияние на кампанию может оказать фактор еще одного возможного кандидата в президенты Беларуси — Светланы Тихановской.

- Светлану запугивали и я прекрасно представляю, что чувствовала эта женщина, которая осталась с двумя детьми, что она испытала из-за этой подлой и циничной власти. Отмечу, что этим всем занимаются мужчины, будем говорить прямо — это уже не мужчины. То, что она нашла в себе силы и продолжает кампанию — это большая поддержка для ее мужа Сергея Тихановского, — cчитает политик.

Андрей Санников обратил внимание на то, что сегодня только три претендента на пост президента могут преодолеть барьер в 100 тысяч подписей и Лукашенко среди них нет:

- Cобрать 100 тысяч подписей могут Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Светлана Тихановская. Я не оговорился, Лукашенко их не соберет и никогда не собирает, он и в 2010 году не собрал, ему это просто не нужно. Да, нам могут продемонстрировать кипу бумаг, но собранные под нажимом на госпредприятиях подписи можно оспорить, а во-вторых, хорошо, если их наберется 30 тысяч.

Один из лидеров белорусской оппозиции призывает меньше заниматься анализом возможных действий режима Лукашенко и больше говорить о возможных шансах на изменения в Беларуси:

- Хотел бы cказать с легким упреком в адрес людей, которые наблюдают за ситуацией в Беларуси: зачем писать, что «Лукашенко, скорее всего, останется у власти». Куда исчезли аналитики, которые раньше могли писать о шансах, об окне возможностей? О том, что Лукашенко уже нет, что кличка «Саша три процента» появилась не зря, что кампания «Стоп таракан!» придумана народом, что явные лидеры — Сергей Тихановский, который сидит в тюрьме, представляющая его жена и Виктор Бабарико — cегодня нуждаются в поддержке и солидарности, как и все политзаключенные.

Что будет делать Лукашенко — это дело десятое. Что бы он не делал — это не поможет экономике Беларуси, а смена власти поможет. Ведь это сегодня главное, чтобы люди могли почувствовать, что можно жить свободно и в большем достатке, а не прозябать за унизительные зарплаты. К примеру, после поездки Лукашенко на стеклозавод «Неман» там зарплаты рухнули до $150.

Еще раз скажу, что шансы большие и призываю на них обратить внимание всех тех, кто болеет душой за Беларусь. В 2010 году мы столкнулись с тем же, нам говорили какую-то ерунду. Говорили, что Лукашенко пользуется поддержкой, с его же слов говорили, что «никто не придет на Площадь», а в 2010 году была самая массовая демонстрация за все последние годы, я бы сказал — «белорусское восстание».

Лидер «Европейской Беларуси» отмечает, что режим несет угрозу не только для белорусов, но и для всего мира.

- Лукашенко с помощью России строит атомную станцию на самой границе с Европейским союзом, он сознательно заражает людей коронавирусом, добивая стариков. Это опасность для человечества, а не только для белорусов и об этом нужно говорить. Смотрите, рейтинг Лукашенко, «Саши три процента», продолжает падать, два лидера явно пользуются больше поддержкой, чем он. Как нам показать этот электоральный перевес в ночь на 10 августа? Вот об этом надо думать. Что мы можем сделать, чтобы помочь и себе, и своим соседям, увидеть какой-то просвет, — заявил Андрей Санников.

Также политик подчеркивает уникальность ситуации в Беларуси и нынешней кампании.

- Мы видим массовый и разноплановый сбор подписей. Посмотрите, за Сергея Тихановского и его жену Светлану Тихановскую люди вышли на улицы, а за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало подписи собирались с помощью новых технологий.

Гудит интернет, очереди к пикетам не прекращались и Лукашенко увидел это. Многие не слышали, что узнав о своем рейтинге в 3%, он запретил все опросы на различных платформах. Я вам скажу, что некоторые записные социологи пытаются объяснить, что подобные опросы не являются репрезентативными, но на самом деле они очень показательные. Я сужу по тому, что происходило в 2010 году и что происходит сейчас. Где бы не проводили опросы — соотношение претендентов примерно одинаковое и аутсайдером, лидером конца таблицы является Лукашенко. Запреты опросов привели к эффекту Стрейзанд. Даже в диктаторских режимах нужно быть немного грамотнее и знать, что это такое, — резюмировал Андрей Санников.