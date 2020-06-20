Девушка из Мозыря призвала к проведению Флешмоба солидарности 4 20.06.2020, 13:34

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С 23 июня каждый день в 19.00.

Видеоблогер из Мозыря Полина опубликовала 17 июня на Youtube-канале «Обратный отсчет» обращение, в котором призвала к проведению Флешмоба солидарности:

«Сегодня понятно уже всем, что нынешняя власть в Беларуси доживает последние недели, последние дни. Миллионы белорусов больше не хотят терпеть горе-руководителя, который довел страну до ручки.

Последней каплей стало поведение власти во время эпидемии коронавируса. Вместо того, чтобы, как все нормальные страны, ввести карантин, Лукашенко решил заразить как можно больше белорусов. В результате, умерли тысячи, заразились сотни тысяч людей. Врачам пришлось работать в тяжелейших и опасных условиях.

Первые недели предвыборной кампании показали, насколько Лукашенко непопулярен среди белорусов. Люди стали называть его Саша 3%.

Он бесится от того, что понимает: его власти конец. Он бросил за решетку тех, кому он завидует, тех, кто стал нашими настоящими лидерами – Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, членов инициативных групп кандидатов в президенты. Он опустился до угроз жизни детей Светланы Тихановской, до арестов друзей Виктора Бабарико.

Нам важно поддержать и медиков, которые борются за спасение наших жизней, и героев, которые защищают нашу свободу.

Мы знаем, как показывали свою солидарность друг с другом многие народы, которые боролись с диктатурой и победили. Мы видели, как этой весной поддерживали медиков жители стран Европы, которые ввели карантин. Они выходили на балконы, аплодировали и стучали по кастрюлям.

Мы тоже европейцы. Мы хотим нормальной жизни.

Осталось совсем немного, но сейчас, как никогда важно нам всем быть вместе. Давайте покажем всем силу нашей солидарности. Давайте покажем друг другу, как нас много.

Предлагаю каждый день, начиная со вторника 23 июня, в 19.00 проводить флешмоб нашей солидарности.

В чем он заключается? Нужно открыть окно квартиры или выйти на балкон и две минуты просто шумим. Громкие аплодируем, стучим ложкой по кастрюлям или включаем музыку. Чтобы слышали и соседи, и прохожие.

Мы – мирные и законопослушные люди. Аплодисменты и стучание ложками по кастрюлям – это законные и легальные действия. Просто открываем окно делаем вот так (показать), вот так (показать) или вот так (показать).

С 23 июня каждый день в 19.00. Две минуты.

Будем вместе и вместе сделаем нашу страну свободной и нормальной».