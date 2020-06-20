«Вы даже не представляете, что сейчас творится в милиции» 27 20.06.2020, 14:21

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Рассказ родственницы сержанта из Гродно.

На пикеты солидарности 19 июня по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах. В большинстве городов акции продолжались до поздней ночи.

О том, что после масштабных акций протеста происходит в милиции, телеграм-каналу «Баста!» рассказала родственница сержанта милиции из Гродно.

«Вы не представляете, что сейчас творится в милиции, - пишет читательница канала. - Они в растерянности, и это очень мягко сказано. Мой племянник, сын старшей сестры – сержант милиции, Железнодорожное РОВД Гомеля. Вчера их подрядили идти гонять народ на площади. Приказа пока никто не осмелился нарушить, но шли с неохотой. Старались не перетруждаться. Но все равно сестра говорит, что сын вернулся с работы за полночь и всю ночь не спал.

Сегодня с утра опять на работу, в усиление, хоть и выходной у него.

Сказал, что надо на больничный идти или увольняться. По-другому дальше никак. С больничными у них многие попытались провернуть, у некоторых получилось, и они не вышли.

После вчерашнего говорит, что все, впервые за пять лет работы страшно заступать. Не только из-за того, что там, на площади – обычные люди, которые совсем не похожи на тех, кого им начальство и идеологи рисуют. Но еще из-за того, что, как он говорит, взгляды у людей такие, что искры достаточно… Взгляды, понимаете? Они ж умеют их читать, вот и боятся».

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