Юридический представитель Виктора Бабарико передал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты 7 20.06.2020, 14:55

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Фото: «Наша Ніва»

Адвокат из инициативной группы рассказал, как это происходило.

Адвокат и активист инициативной группы Виктора Бабарико Максим Знак написал в «Фейсбуке», что означает план действий «Я – Спартак!»:

«Меня зовут Максим Знак. Я член инициативной группы Виктора Бабарико и адвокат.

Я познакомился с Виктором 27.05.2020.

28.05.2020 я стал курировать юридическое направление в работе штаба.

20.06.2020 я по доверенности подал документы в ЦИК для начала регистрации Виктора Бабарико в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь.

Пожалуй, это все факты, которые вам надо знать, чтобы понять, в чем заключается план Виктора Бабарико.

Его план – это вы. Это тысячи хороших и смелых людей, которые откликнулись на призыв вступить в инициативную группу, и не догадываясь о том, что это невозможно, собрали почти 435 000 подписей. Это сотни тысяч тех, в ком проснулась надежда на перемены. Это миллионы тех, кто будет решать судьбу страны - народ Республики Беларусь.

В фильме о восстании рабов под предводительством Спартака есть финальная сцена, где на вопрос легионеров: «Кто Спартак?» раздалось многоголосое «Я – Спартак!».

Если каждый из нас законными способами будет защищать свои личные права и права своих близких – будет и гражданское общество, и правовое государство. Теперь вы знаете план, можно действовать».

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.