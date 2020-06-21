В Молодечно обнаружены новые очаги коронавируса 21.06.2020, 18:05

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По городу ездят врачи в полной экипировке.

Несколько новых очагов Covid-19 в Молодечно. В одном из домов зараженные есть в трех квартирах, пишет телеграм-канал «Баста».

"В Молодечно по-прежнему все плохо с коронавирусом, - пишет читатель. - В дом №11А на улице Строителей приезжали врачи в экипировке, три квартиры проверяли – везде есть зараженные.

Главный бухгалтер "Райагросервиса" была в больнице более двух недель.

На улице Замковой было два замечательных сотрудника городской больницы с "ковидом". Они возят лежачих больных. Отец и сын. Но когда они заболели, то их жена-мать, женщина после инфаркта, заставила коллег приехать только после угроз позвонить на горячую линию.

Эти папа и сын нам помогали с нашими больными, а им светило безразличие от коллег".

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