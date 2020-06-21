Сыну Виктора Бабарико предъявили обвинение 28 21.06.2020, 18:28

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Эдуард Бабарико

Статью или статьи засекретили.

Претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает официальная страница политика в Twitter.

Также известно, что постановление об избрании меры пресечения будет обжаловано.

О предъявлении уголовного обвинения против Виктора Бабарико рассказал вчера «Радыё Свабода» адвокат политика Дмитрий Лаевский. Сегодня же стало известно и об обвинении против Эдуарда Бабарико.

Их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении. Статья или статьи, по которым были предъявлены обвинения, не разглашаются.

Подчеркнем, что по всем интернет-опросам Виктор Бабарико набирает от 50 до 60% голосов. Рейтинг же Лукашенко колеблется на уровне 1-3%.