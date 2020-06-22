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Василий Уткин о белорусских протестах: Я впечатлен

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  • 22.06.2020, 12:29
  • 7,727
Василий Уткин о белорусских протестах: Я впечатлен
Василий Уткин
Фото: afisha.ru

Российский комментатор назвал стремление белорусов к свободе достойным для подражания.

Российский комментатор Василий Уткин, часто отпускающий едкие реплики в адрес белорусского футбола, выразил слова поддержки белорусам, которые выходят на акции солидарности.


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