Василий Уткин о белорусских протестах: Я впечатлен

Василий Уткин о белорусских протестах: Я впечатлен9
- 22.06.2020, 12:29
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Российский комментатор назвал стремление белорусов к свободе достойным для подражания.
Российский комментатор Василий Уткин, часто отпускающий едкие реплики в адрес белорусского футбола, выразил слова поддержки белорусам, которые выходят на акции солидарности.
В связи с событиями в Минске и не только, которые я считаю достойным всяческого подражания примером борьбы людей за свою свободу, я прекращаю любой троллинг на белорусскую тему. Я впечатлен.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) June 21, 2020