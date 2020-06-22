Туалет из золота: блогер Nexta показал, как выглядит роскошный самолет Лукашенко 50 22.06.2020, 19:14

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Фото: "Википедия"

Впечатляющее видео.

Туалет из золота, собственный кабинет для совещаний, огромная кровать и телевизоры: популярный блогер NEXTA показал, как выглядит самолёт Лукашенко внутри.

«Борт, о котором речь — 15-летний Boeing 767-32K(ER), регистрация EW-001PB, поставлен в Беларусь в мае 2012 года. На тот момент самолёт не был новым — его экс-владельцем являлся одиозный диктатор Туркменистана, известный всему миру как Туркменбаши. Белорусским налогоплательщикам пришлось выложить примерно 100-120 миллионов долларов (новый самолет этой модели стоит $250-300 млн).

Дальность полета данной модели Боинга — 10-11 тысяч км, так что долететь можно даже до Венесуэлы. Однако в последнее время он используется всё реже, так как Лукашенко купил себе борт поновее. Последний раз на нём Трёхпроцентный летал зимой в Сочи.

Однако, как вы понимаете, внутренняя отделка стоит даже больше, чем сама летающая машина. Ведь внутри борта №1 — драгоценные камни и металлы в сантехнике, натуральная кожа и ценные породы дерева по всему салону. Такая отделка стоит безумно больших денег — у олигарха Абрамовича такой же самолет, а похожая отделка стоила ему около 300 миллионов долларов (по открытым данным). И ведь это ещё не всё!

Так как самолёт предназначен для перевозки пятой точки первого лица страны, необходима еще крайне серьезная техническая модификация: защищённая служебная связь, система защиты попадания от ракет класса воздух-воздух и земля-воздух и прочее.

Обслуживание самолёта не доверяют белорусским специалистам (за исключением расходников типа перегоревших лампочек) — оно проходит в Гамбурге на базе Lufthansa (Lufthansa Technik AG). Белорусы допускаются только после возвращения самолета с обслуживания. Эти «белорусские специалисты» — СБП (служба безопасности президента), члены которой тщательно осматривают всё на предмет наличия жучков и/или шпионских устройств.

Такой роскошный самолёт — ещё одно объяснение тому, почему за десятилетия заветных «папиццот» в своих кошельках белорусы так и не увидели. А ведь есть ещё и второй Боинг, частный бизнес-джет и два вертолёта», - написал блогер.