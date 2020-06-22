Nexta: Около 15 бойцов ОМОН положили «ксивы» на стол своему начальнику Балабе 35 22.06.2020, 20:31

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фото: телеграм-канал "Nexta"

Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей.

После пятничного «хапуна» около 15 бойцов ОМОН положили «ксивы» на стол своему начальнику Дмитрию Балабе и были таковы. Приказ выходить против своего же народа стал для этих людей последней каплей, пишет телеграм-канал Nexta.

Кстати, говорят, что среди «тихарей» в штатском, которые нападали на протестующих, ОМОНовцев не было. Это были «бойцы» СОБРа. Во всяком случае, в Минске.

Но не «хапуном» единым. На данный момент около 30 «чернорубашечников» являются носителями COVID-19, или же контактами первого уровня. Что, естественно, тоже бьет по боевому духу ОМОНовцев.

В общем, настроения упадочные. И это не удивительно. Кому охота драться со своими же людьми.