КГБ, МВД, ГУБОПиК, Погранвойска — все против Лукашенко 43 22.06.2020, 22:01

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фото: телеграм-канал «Баста!»

Белорусские силовики начали выступать против диктатора.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

Новые фотографии в поддержку народа Беларуси шлют из силовых ведомств, передает телеграм-канал «Баста!» и Nexta.

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