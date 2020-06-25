Хельсинкская комиссия США: Белорусские власти должны освободить всех задержанных по политическим мотивам 7 25.06.2020, 8:52

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Конгрессмен Элси Гастингс сделал специальное заявление от имени организации.

В связи с преследованием политических активистов и политиков глава Хельсинской комиссии США, конгрессмен Элси Гастингс сделал специальное заявление от имени организации:

«Каждое государство-участник ОБСЕ, включая Беларусь, обязуется проводить свободные и честные выборы. Белорусские власти сделали это невозможным, арестовывая и запугивая кандидатов в президенты, журналистов и активистов на ранних этапах агитации. Не может быть свободного выбора, если система подстроена под действующего главу государства. Я призываю Лукашенко приказать освободить тех, кто задержан по политическим мотивам, и разрешить реальную политическую конкуренцию в Беларуси.

Претендент на пост президента Беларуси и популярный YouTube-блогер Сергей Тихановский был арестован в начале июня. Его жена, которая решила баллотироваться вместо него, получила многочисленные угрозы. Еще один претендент на пост президента и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был также задержан вместе с сыном после того, как власти провели обыски в офисе банка. Журналисты, члены гражданского общества и другие были арестованы во время митингов и мирных акций против режима Лукашенко. По оценкам, 140 человек по всей Беларуси были задержаны только 19 июня, в последний день, когда претенденты на пост президента собирали подписи за кандидатов.

По словам международных наблюдателей, с момента избрания Лукашенко в 1994 году в Беларуси не было свободных и справедливых национальных выборов».

Хельсинская комиссия США - правительственное агентство США, осуществляющее контроль за выполнением Заключительного акта Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Комиссия состоит из девяти членов от Палаты представителей США, девяти сенаторов США и представителей Госдепартамента, министерств обороны и торговли.