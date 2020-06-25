Видеоблогер Полина Зыль — участникам Флешмоба солидарности: Вы для меня герои! 1 25.06.2020, 12:28

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Полина Зыль

Фото: Facebook

Сегодня есть шанс показать, что нас много и мы против.

Видеоблогер из Мозыря Полина Зыль записала обращение, в котором призвала к проведению Флешмоба солидарности с белорусскими медиками и героями, которые находятся под арестом.

Она предложила каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00, открывать окна, выходить на балконы, стучать тапками, хлопать, бить кастрюлями, включать известные песни, а затем выкладывать это в Сеть.

Идею Флешмоба солидарности поддержали и другие белорусские блогеры и активисты.

Люди массово откликнулись на призыв и выкладывают фотографии и видео своего участия в акции солидарности.

Сайт Charter97.org поговорил с Полиной о том, почему она решила обратиться к белорусам.

- Нам всем нужно начинать с малого. Скажем честно, сегодня многие люди уже готовы выходить на улицы, но не знают, с чего начать. Флешмоб солидарности стал своеобразным жестом, показавшим всем нашу массовость.

Я посчитала должным стать инициатором такого флешмоба. Меня вдохновила солидарность с медиками в европейских странах, ведь когда люди находились на самоизоляции, это был единственный способ выразить свою благодарность врачам.

У нас нет телевидения, которое было бы наглядным и доступным всем, информация в интернете блокируется, поэтому подобные оффлайн акции крайне важны.

Людям достаточно выйти и показать, что мы против: можно включить музыку, можно постучать, покричать, похлопать.

Некоторые уже писали, мол, давайте что-то с машинами сделаем. Если вы в это время находитесь в машине, никто не запрещает вам посигналить. Любой шум в это время будет приветствоваться.

- Ожидали ли вы, что так много людей присоединится к Флешмобу?

- Нет, вообще не ожидала. Рада, что люди решили проявить себя. Белорусы сами выбрали свой способ заявить о себе. Нас действительно много и с каждым днем все больше и больше. Многие подошли креативно к этому вопросу и своими смелыми действиями порадовали остальных. В этом плане не бывает малых дел, все они для меня герои. Каждому, принявшему участие во флешмобе — огромное спасибо!

- Флешмоб — это продолжение акций солидарности, которые проходили по всей стране?

- Абсолютно. Я считаю, что в Беларуси действительно беспрецедентная ситуация, когда задолго до так называемых выборов люди массово активизируются, такого никогда не было в Беларуси. Приведу пример того, как люди меняют свое мнение о происходящем. Где-то обсуждали разрисованные стены, на которых появились протестные граффити и если раньше люди по-разному относились к этому, то сегодня они говорят, что пусть молодежь рисует, ведь краска — это не страшно, можно потерпеть на стенах эти надписи, лишь бы не терпеть еще пять лет Лукашенко.

Приятно, что некоторые милиционеры начали высказывать свое недовольство. Лично я считаю, что им стоит понять одну вещь: Лукашенко руководствуется cтратегией «Разделяй и властвуй», а мы единый народ, нас нельзя делить. Пришло время задуматься, что эти деления искусственные и не нужно на них поддаваться.

- Особенно заметна на акциях — молодежь, которую долгие годы обвиняли в аполитичности. Что изменилось?

- Я давно заметила эти изменения, они начались с протестов против интеграции, которые проходили этой зимой. Молодежь массово начала интересоваться политикой, историей, начала использовать белорусский язык. Действительно, появилась своеобразная мода на протест и сегодня стало стыдно быть аполитичным. Многие мои знакомые признаются, что были такими и теперь им совестно, что проигнорировали 26 лет правления диктатора и беспредел. Раньше многие мои друзья меняли тему, когда речь заходила о политике, но сегодня они уже не молчат.

- Одним из главных открытий избирательной кампании стал блогер Сергей Тихановский, у вас также есть Youtube-канал, где вы поднимаете остросоциальные темы. Почему сегодня появился спрос на блогеров в Беларуси?

- Во-первых, телевизор уже давно стал просто украшением квартир. Различные Youtube-каналы существовали и раньше, но сейчас стали намного более популярными, потому что даже старики могут зайти в интернет. Я знаю много людей за 60, которые начинают нервничать, когда не могут зайти на сайт «Хартии-97» во время блокировки и злятся, когда у них пропадает интернет. Сегодня телевизор уже не панацея, там невозможно найти какую-то информацию.

В блогерах и независимых журналистов люди ищут адекватных и интересных личностей, которых не хватает на телевидении. Каждый ищет что-то для себя, поэтому и блогеров стало больше. Сегодня такой запрос есть и в столице, и в малых городах.

- Много ли в регионах сторонников перемен?

- Могу рассказать про Мозырь, в котором я живу. В нем общество незримо разделено на два лагеря. Первый — это люди, которые высказываются открыто, но они не работают на крупных госпредприятиях, вторая часть — бюджетники, работники госсектора. Сейчас заметно, как даже люди из второй группы не довольны, несмотря на то, что у многих из них хорошая работа и неплохая зарплата. Происходит осознание происходящего и белорусы просто не могут оставаться в стороне.

Рядом с Мозырем есть город Лельчицы, который стал очень протестным из-за ситуации с коронавирусом. У меня много знакомых оттуда и все они высказываются против действующей власти.

В том же Ельске учителя никогда не высказывались против досрочного голосования, а сейчас встали и сказали «нет». В Наровле, которая вообще находится в Чернобыльской зоне, люди говорят открыто и никого не стесняются. В маленьких городах сегодня просто стыдно говорить, что ты за Лукашенко.

- Что бы вы сказали белорусам, которые присоединяются к Флешмобу солидарности?

- Пришло время поддержать тех, кто кто боролся за нас. Не стесняйтесь своего мнения. При любой возможности говорите о том, что происходит в нашей стране, помогайте блогерам и независимым СМИ, врачам, которые сейчас работают на передовой. Сегодня есть шанс показать, что нас много и мы против.