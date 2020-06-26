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Видеофакт: В Тель-Авиве потребовали освободить белорусских политзаключенных

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  • 26.06.2020, 11:07
  • 2,665
Видеофакт: В Тель-Авиве потребовали освободить белорусских политзаключенных

Десятки участников с бело-красно-белыми флагами.

Сегодня в столице Израиля Тель-Авиве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. Она прошла возле посольства Беларуси в Израиле, сообщает Telegram-канал «Типичная Беларусь».

Как сообщает участник пикета Борис Давид Балтэ, в акции приняли участие около 150 человек. На акции звучали белорусские патриотические песни. Демонстранты спели песни «Три черепахи» N.R.М. и «Грай» Ляписа Трубецкого.

Фото: Борис Давид Балтэ

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